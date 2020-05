Près de 320 000 masques distribués à Lyon !

Depuis le début du déconfinement, la Ville de Lyon a commencé sa grande distribution de masques pour protéger au mieux sa population. Ainsi, au 23 mai, ce sont 319 454 masques qui ont été livrés aux Lyonnais.



Les masques ont été distribués par voie postale aux seniors ou personnes fragiles. La majorité des protections, soit 2/3 ont été livrés via des centres de distribution ou marchés.



La demande commence néanmoins à baisser lentement, la distribution continuera donc seulement sur 12 sites. Cependant à partir du 2 juin prochain, seul 2 sites resteront ouverts à savoir l’atrium de l’Hôtel de Ville et le Centre Nautique Tony Bertrand accessible jusqu’au 5 juin sans rendez-vous de 9h à 18h.



À partir de cette date, les masques pourront désormais être retirés dans les mairies d’arrondissement, mais aussi dans certains lieux publics. Des masques seront également distribués dans les écoles primaires qui devraient rouvrir plus largement début juin.