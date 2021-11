Pro B : l’Elan Chalon signe un troisième succès consécutif en championnat contre Lille

La victoire avec la manière ! L’Elan Chalon a réalisé une grande performance ce samedi soir au Colisée. Les joueurs de Sebastian Machowski ont dominé le Lille Métropole Basket (88-61) à l’occasion de la 4e journée de Pro B. Les Chalonnais signent une troisième victoire consécutive en championnat et tiennent peut-être leur match-référence cette saison.



Ils présentent désormais un bilan de trois victoires et une défaite en championnat. Au classement, les Bourguignons remontent à la 3e position, avant de se déplacer à Aix-Maurienne (mardi, 20h), puis à Blois (samedi, 20h), lors des 5e et 6e journée de Pro B.

VICTOIREEEEE !!!!



⚔️ Elan Chalon 88-61 Lille



📊 Meiers 17, Eito 16, Gabric 13, Gelabale 8, Bouquet 8, Rorie 7, Dossou-Yovo 7, Niasse 4, Harley 3, Galin 3, Raharimanantoanina 2



📸 Charlotte Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/Q7tbhVEUp0 — Elan Chalon (@ELANCHALON) November 6, 2021