Pro D2 : le FC Grenoble remonte à la 2e place après sa victoire contre Soyaux Angoulême

Le FC Grenoble s’est imposé ce vendredi soir à domicile contre le promu Soyaux Angoulême (24-18), à l’occasion de la 11e journée de Pro D2. Grâce à ce succès, les Isérois s’emparent de la 2e place du championnat à 7 points du leader, Oyonnax.



Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le club a annoncé les prolongations de contrat du Fidjien Pio Muarua et de l’Argentin Bautista Ezcurra, respectivement jusqu’en 2025 et 2026. Le prochain match des Grenoblois aura lieu vendredi prochain face à Colomiers (21h).