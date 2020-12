PSG-OL : l’avant-match

L’OL se déplace ce dimanche à Paris (21h) pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce sommet.

Le contexte :

Qui aurait pu imaginer en début de saison que l’OL serait à simplement deux points du PSG à cet instant du championnat ? Lyon le doit notamment à sa formidable série en cours (19 points/21) : ‘’Je vais le répéter comme ça marche à chaque fois : 19 points sur 21 c’est bien mais 21 sur 24 ce serait mieux’’, plaisante à moitié Rudi Garcia.

La confiance est désormais totalement revenue à l’image de la victoire quasi-parfaite à Metz dimanche dernier (1-3). Rudi Garcia a trouvé son équipe-type à une exception près : qui est capable de dire quel milieu de terrain ‘’sautera’’ du onze de départ dimanche soir ? Tous les milieux étant disponibles, le coach va devoir trancher, même s’il a évidemment rappelé que les entrants auront également un rôle essentiel à jouer.

En attaque, la suspension de Rayan Cherki va permettre à Yaya Soumaré de prendre place sur le banc.

Une victoire permettrait à l’OL de devancer Paris d’une unité et de mettre un terme à une série de douze ans sans succès au Parc en championnat (2 nuls, 10 défaites), soit sa plus longue série en cours chez un adversaire actuellement dans l’élite. La dernière victoire de l’OL au Parc des Princes en L1 remonte au 28 octobre 2007 (3-2).

L’adversaire :

Avant le coup d’envoi de cette 14ème journée, Paris était leader avec deux points d’avance sur Lille et Lyon. Battus à Lens (1-0) et par Marseille (0-1) en début de championnat, les Parisiens sont également tombés fin novembre à Monaco (3-2). Ils sont actuellement sur une pente ascendante, comme en témoignent leurs trois derniers succès : 3-1 à Manchester United et à Montpellier, 5-1 devant Istanbul Basaksehir. En feu mercredi en Ligue des Champions, Neymar voudra enchaîner dans un match de prestige qu’il affectionne. Meilleur buteur de L1 avec dix réalisations, Kylian Mbappé sera évidemment l’autre atout majeur. Rudi Garcia résume : ‘’Il faudra être solide car en face il y a deux des cinq meilleurs joueurs du monde. (…) Il faudra être proche de la perfection dans tous les domaines si on veut ramener un résultat.’’

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) : ”Si nous ne sommes pas à 100% nous aurons très, très peu de chances d’embêter le PSG. Il faudra être très bon tactiquement et physiquement. Il faudra être solide car en face il y a deux des cinq meilleurs joueurs du monde. Il faudra être proche de la perfection dans tous les domaines si on veut ramener un résultat. Jouer au Parc des Princes à huis clos enlève surtout beaucoup de plaisir. Ces matchs contre des concurrents directs, c’est notre Champions League cette saison et on préférerait que ce soit devant 40 000 spectateurs.”

Thomas Tuchel (ent. PSG) : ”Les Lyonnais sont toujours forts quand on joue contre eux. Ils ont une approche courageuse au Parc des Princes. Ils ont moins joué cette saison en n’étant pas en Europe. On voit qu’ils sont frais dans leurs matchs. C’est un grand défi. C’est une des meilleures équipes en Europe. C’est peut-être bien que l’on joue encore un grand club après le match de la Ligue des Champions, après ce qu’on a accompli, cela évite de retomber mentalement.”

Les joueurs à suivre :

Auteur d’un match plein à Metz avec un doublé et une passe décisive, Karl-Toko Ekambi est-il aussi capable de briller dans un grand match ? Pour l’instant, le Camerounais n’a pas marqué avec l’OL dans une affiche, excepté son doublé contre Monaco (4-1) le 25 octobre dernier.

Comme on dit souvent que les grands matchs appartiennent aux grands joueurs, tout le monde guettera la performance de Memphis Depay. Si chacun se souvient de son but de la victoire stratosphérique contre le PSG (2-1) à Décines en janvier 2018, c’est la seule réalisation du Néerlandais en six matchs contre le club de la capitale



Le saviez-vous ?

On le répète sans arrêt : ça va vite dans le foot. A priori, seulement cinq titulaires du dernier PSG-OL (4-2 le 9 février) le seront de nouveau côté lyonnais : Lopes, Marcelo, Denayer, Thiago Mendes et Aouar. Les six autres ? Rafael (désormais à Basaksehir), Marçal (désormais à Wolverhampton), Tousart (désormais au Hertha Berlin), Cherki (suspendu), Terrier (désormais à Rennes) et Dembélé (désormais remplaçant).

Le groupe lyonnais pour défier le PSG ce dimanche à 21h ! 👊🔴🔵#PSGOL pic.twitter.com/hUWlFYwZF7 — Olympique Lyonnais (@OL) December 12, 2020

Julien Huët

