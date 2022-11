Quel climat dans la région en 2070 ?

Comment le climat de la région Bourgogne-Franche-Comté va-t-il évoluer dans les prochaines décennies ?



Selon Météo France, la température moyenne qui sera relevée dans la région au cours de la période 2040-2070 sera entre 1,6 et 2 °C plus élevée que celle qui y était enregistrée durant la période 1976-2005.



En revanche, les cumuls de précipitations seront plus important et les épisodes plus intenses. Ils seront à cette date supérieurs de 20 à 90 mm.