Quelles fonctionnalités pour la nouvelle application de traçage ?

Après un échec retentissant pour la première version, installée 2,1 millions de fois et désinstallée un peu plus de 1,1 millions de fois, la nouvelle version de “StopCovid” doit être présentée ce jeudi. Si cette dernière ne devrait pas connaitre de révolution, elle intégrera des fonctionnalités supplémentaires.

L’objectif est d’attirer plus d’utilisateurs. Déjà l’application change de nom. Elle s’appelle désormais “Tous anti-Covid”.

Coté forme, le code couleur reste le même mais l’application s’offre un nouveau logo. L’utilisateur aura cette fois-ci accès à la liste des laboratoires près de chez lui. S’il ne sera en revanche plus possible de prendre rendez-vous pour effectuer un test PCR, l’application permettra d’avoir accès en temps réel à de multiples indicateurs épidémiologiques sur une zone donnée, qui seront quotidiennement mis à jour.

À l’instar de StopCovid, la nouvelle application fonctionne avec le système Bluetooth. Il doit être activé lorsque la personne se rend dans un restaurant ou un lieu public afin que le contact puisse être établi avec d’autres utilisateurs en cas de contamination. Si jamais l’utilisateur voyage à l’étranger, il n’y aura pas d’interopérabilité européenne avec les autres applications disponibles dans les pays voisins.



Le gouvernement espère relancer une application qui n’a été téléchargée que par 3,6 % de la population française, pour seulement 753 alertes envoyées.