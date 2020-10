Reconfinement : les précisions du gouvernement !

Lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi soir à Paris, le Premier ministre, Jean Castex, a précisé les modalités des restrictions sanitaires liées à l’instauration de ce nouveau confinement dans la nuit de jeudi à vendredi.



Il a notamment annoncé que les Français ne pourraient quitter leur domicile que pour certaines raisons. Comme pendant le confinement, les déplacements pour faire de l’exercice et pour promener son animal seront autorisés pendant “une heure maximum” et dans “un rayon d’un kilomètre autour de son domicile”.



Les déplacements pour les courses alimentaires, pour se rendre sur son lieu de travail, pour des motifs médicaux, pour des motifs familiaux particuliers ou pour une convocation judiciaire seront également autorisés. L’attestation est désormais en ligne.



Deux attestations permanentes



Une pour le travail et une pour l’école. La première délivrée par l’employeur pour les trajets entre votre domicile et votre lieu de travail. La seconde sera donnée par l’établissement scolaire pour les parents qui emmèneront leurs enfants à l’école.



Télétravail : “pas une option” mais “une obligation”



Le télétravail “n’est pas une option” mais “une obligation” pour les personnes qui ont la capacité exercer leur activité à distance selon Elisabeth Borne (ministre du Travail). Un salarié qui peut effectuer toutes ses tâches en télétravail doit le faire 5 jours sur 5.



Le protocole sanitaire de la rentrée scolaire



La restauration et la distanciation physique seront maintenues. Les établissements devront mettre en place des limites au niveau du brassage des élèves. Les arrivées et les départs des enfants seront étalés dans le temps. Les récréations se feront par petits groupes. Enfin, la ventilation des salles et le nettoyage seront encore renforcés.



Les autres mesures :



– des prêts de l’Etat de 10 000 à 50 000 euros pour les entreprises sans solution

– le plan blanc national est déclenché

– les lieux de culte resteront ouverts, mais les cérémonies seront interdites

– les commerces non essentiels fermés, les restaurants ne pourront pas accueillir du public mais pourront continuer de fonctionner notamment avec les activités de livraison

– les services de transport en commun restent ouverts

– l’accès aux formations et aux examens autorisés s’il est impossible de les passer à distance



À noter que ce reconfinement devrait coûter près de 15 milliards d’euros par mois pour l’Etat. Un point global sur l’efficacité du dispositif sera effectué toutes les deux semaines.