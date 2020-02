Record de température battu pour un 3 février

Cela ne vous a pas échapper, il a fait chaud ce lundi à Lyon pour un mois de février et un record est tombé. Avec 20.5°C entre Rhône et Saône, il n’a jamais fait aussi doux un 3 février. Le précédent record de 18.8°C est donc largement battu.



Toutefois, le record absolu qui date du 15 février 1958 est lui toujours d’actualité. Il avait fait jusqu’à 21,9 degrés sur la place Bellecour selon les relevés de Météo France.



Le mercure qui affichera de nouveau des températures conformes aux moyennes de saison pour le reste de la semaine. On pourrait même avoir des gelées.