Red Star – OL : l’avant-match

L’OL affronte le Red Star ce jeudi (19h) à l’occasion des huitièmes de finale de la coupe de France. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Ejecté du podium de la Ligue 1 le week-end dernier, l’OL est dans une mauvaise spirale. Si le match le plus important de la semaine est clairement celui de dimanche devant Angers, Lyon ne peut pas se permettre de galvauder la coupe de France. D’autant que le tirage au sort a été hyper favorable aux Gones, même si la pelouse synthétique du stade Bauer est un motif d’inquiétude. C’est peut-être pour cette raison que Rudi Garcia n’a pas souhaité anticiper le retour d’Aouar. Le milieu de terrain est forfait, comme Lopes, Dubois, Kadewere et Slimani (suspendu), alors que Cornet est incertain.

🎙 Le coach @RudiGarcia avant #REDOL : "Anthony Lopes, Léo Dubois, Houssem Aouar, Tino Kadewere et Islam Slimani ne seront pas disponibles demain. Ce qui compte sur ce match est notre mental. Le Red Star a sorti une Ligue 1 au tour précédent. On a tout intérêt a les respecter." pic.twitter.com/auPMRVgZfB — Olympique Lyonnais (@OL) April 7, 2021

L’adversaire :

Sixième du National, le Red Star espère encore s’emparer de la troisième place de barragiste, actuellement détenu par Orléans deux points plus haut. Sous l’égide du directeur sportif Steve Marlet, le Red Star s’appuie en attaque sur Alan Dzabana, issu du centre de formation de l’OL. Coaché par Vincent Bordot, le Red Star reste sur une défaite à la maison devant le Stade Briochon (0-1).

La déclaration :

Rudi Garcia (ent. Lyon) : ‘’Le Red Star a sorti Lens et on n’a pas battu Lens ce week-end. Il faut donc respecter cet adversaire. L’état d’esprit que je vois depuis Lens ne me plaît pas. J’espère que les joueurs seront au rendez-vous ce jeudi soir. Depuis Lens, les joueurs pensent plus au match d’Angers qu’au match du Red Star alors que, d’expérience, le match le plus important est toujours celui qui arrive. ‘’

Le joueur à suivre :

Pas du tout sollicité lors du tour précédent (5-2 contre Sochaux), Julian Pollersbeck, qui a fait l’effort de dire quelques mots en français lors de sa conférence de presse, va vivre sa deuxième titularisation dans les buts de l’OL. ‘’Je me sens très bien ici. On m’avait dit à mon arrivée que je serai le gardien numéro 2. Je suis heureux de pouvoir jouer en coupe de France et j’espère atteindre la finale afin de jouer le plus de matchs possibles.’’

🎙 Deuxième dans la hiérarchie des gardiens, notre portier allemand Julian Pollersbeck a évoqué sa relation avec Anthony Lopes !



📺📱 Retrouvez la conférence de presse en intégralité sur #OLPLAY 👉 https://t.co/9m0w4d6Pmi#REDOL pic.twitter.com/854gIw1C5W — Olympique Lyonnais (@OL) April 7, 2021

Le saviez-vous ?

Le Red Star a été fondé en 1897 par Jules Rimet, le créateur de la coupe du Monde. Comme l’OL (1964, 1967, 1973, 2008, 2012), le Red Star a gagné cinq fois la coupe de France (1921, 1922, 1923, 1928, 1942).

