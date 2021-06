Régionales : une union de la gauche au 2e tour

Les partis politiques préparent le deuxième tour des élections régionales. Un accord de la gauche a été conclu entre Fabienne Grébert (EELV), Najat Vallaud-Belkacem (PS) et Cécile Cukierman (PCF).



La gauche partira donc rassemblée au second tour des régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, face à Laurent Wauquiez et à Andréa Kotarac.

Pour la candidate écologiste “Nous avons toujours dit que le moment venu nous rassemblerions toutes les forces citoyennes, les forces de gauches, écologistes et humanistes. C’est fait”



Pour rappel, après ce premier tour la liste de Fabienne Grébert récoltait 14,45% des suffrages, celle de Najat Vallaud-Belkacem, 11,40%. La liste PCF de Cécile Cukierman n’était en revanche pas qualifiée avec 5,56% des suffrages.