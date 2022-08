Reims – OL ( 1-1 ) : le débrief

STADE DE REIMS – OLYMPIQUE LYONNAIS, 3ème journée de Ligue 1 : ( 1-0 ). Buts : Ito (24e) Dembélé (85e).

L’OL a évité le pire

On a longtemps cru revoir un match de la saison passée : un Lyon sans idée, dominé par un adverse modeste mais volontaire. Heureusement, le carton rouge très sévère récolté par Lopy (62e) a changé la face de ce match. A onze contre dix, l’OL a enfin réussi à faire le siège du but rémois et réussi à égaliser par un revenant, Dembélé, à la réception d’un bon centre de Cherki.

Dembélé déjà de retour

L’OL lui a montré la porte de sortie, l’avant-centre a répondu en montrant son contrat, qui ne se termine qu’en juin 2023. Persuadé que la roue finirait par tourner, l’homme aux 17 buts dans la phase retour la saison passée est déjà revenu en grâce à la faveur d’un superbe but égalisateur. La question se pose déjà : et si Bosz songeait à l’associer à Lacazette dans un 4-4-2 ?

Thiago Mendes déjà dans le dur

Tous les observateurs se posent la question depuis le choix de l’entraîneur de miser sur Thiago Mendes en défense centrale : sera-t-il fiable à ce poste sur l’ensemble d’une saison ? Deux éléments de réponse ont déjà été donnés avec son mauvais alignement à l’origine du penalty concédé contre Ajaccio (2-1) et son erreur de marquage cet après-midi à Reims. A ses côtés, Castello Lukeba a également vécu une après-midi difficile. Le choix estival de l’OL de ne pas avoir engagé un défenseur expérimenté avec ce dernier continue de surprendre…

Des déceptions en pagaille

Lacazette transparent, Toko-Ekambi inoffensif, Reine-Adelaïde maladroit…La liste est longue. L’OL a encore beaucoup de progrès à faire s’il veut être capable de se mêler à la course au podium, surtout quand on compare l’intensité mise ce week-end par certains de ses adversaires directs (Lens 2-1 contre Rennes et Marseille 3-0 à Nice).

Julien Huët