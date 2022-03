Reims – OL : l’avant-match

REIMS – OLYMPIQUE LYONNAIS, 29ème journée de Ligue 1, dimanche (17h).

L’OL n’a pas le temps de savourer

Qualifié jeudi pour le dixième quart de finale européen de son histoire après son nul face au FC Porto (1-1), Lyon n’a vraiment pas le temps de savourer. En championnat, l’urgence est absolue. Dixième à neuf points du podium, l’équipe de Peter Bosz doit obligatoirement gagner à Reims pour conserver un espoir de qualification européenne via la Ligue 1.

🎙 Le coach Peter Bosz avant #SDROL : "Il y a une grande différence entre notre match face à Porto et celui face à Rennes. Il reste encore 10 matchs en championnat. On est loin du podium et de l'@EuropaLeague, mais ce n'est pas fini. J'espère qu'on va montrer ça dimanche." — Olympique Lyonnais (@OL) March 18, 2022

Reims dans le ventre mou

Douzième du championnat avec 35 points, soit six de moins que l’OL, le Stade de Reims n’a plus rien à espérer ni à craindre de cette saison. La formation d’Oscar Garcia reste sur quatre matchs sans défaite (nuls 1-1 devant Brest et Strasbourg, victoires 2-1 à Monaco et 1-0 à Angers). Avec 9 buts, Hugo Ekitike est le meilleur buteur de Reims. Il avait d’ailleurs inscrit le but vainqueur à la dernière minute l’aller à Décines (1-2 le 01/12). A domicile, Reims présente un bilan équilibré : 4 victoires, 5 nuls, 4 défaites (contre le PSG, Troyes, Angers et Metz).

Lyon ne gagne plus à Reims

L’OL n’a gagné aucun de ses quatre derniers déplacements au stade Raymond Kopa (deux nuls et deux défaites). La dernière victoire lyonnaise à Reims remonte à avril 2015 (2-4).

La stat Opta qui fait mal

Lyon a perdu 48% de ses matchs contre le Stade de Reims en championnat (27/56), son plus haut pourcentage de défaites contre un pensionnaire actuel de l’élite.

Le saviez-vous ?

L’OL n’a jamais été dans le Top 5 cette saison. Le meilleur classement de l’OL est une place de sixième (J12, J15 et J16).

Julien Huët

REIMS – OLYMPIQUE LYONNAIS, 29ème journée de Ligue 1, dimanche (17h). A vivre ce dimanche dès 16h45 en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Après le match, rendez-vous pour le debrief sur la page Facebook Tonic Radio.