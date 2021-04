“Revenu Solidarité Jeunes” : attribution de subventions de fonctionnement

La Commission permanente du Grand Lyon a décidé d’accorder une subvention de fonctionnement globale de 395 692€ pour l’année 2021 à ses partenaires afin que les jeunes aient un suivi adapté à leur situation.

Ainsi, 17 structures sont intéressées pour soutenir le dispositif, ce qui permettrait d’accompagner environ 1 500 jeunes pour l’année 2021. Parmi eux, 1000 seraient suivis par les missions locales, et 500 par des structures associatives du territoire.

Une aide non négligeable

L’instruction faite par les associations favorisera des rencontres avec les jeunes dans des lieux qu’ils peuvent fréquenter (MJC, centres sociaux) et créera ainsi des liens avec les équipes de prévention et les maraudes auprès de jeunes sans domicile fixe.

Cette contribution du Grand Lyon est calculée sur une base de 400€ par jeune, par an et elle servira au bon suivi de la situation de chacun des jeunes concernés par le dispositif, sur toute la durée d’ouverture de leurs droits. Par ailleurs, cet accompagnement sera renforcé dans le cadre de nouvelles actions qui permettront de favoriser l’accès et le maintien dans le logement des jeunes, l’appui à leur insertion sociale et professionnelle et l’accompagnement des jeunes ayant des enfants en charge dans leur parentalité.

Les partenaires volontaires pour ce dispositif sont :