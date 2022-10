Le premier niveau d’alerte pollution a été activé à Lyon et dans le Rhône ce mercredi en raison de la présence de particules et de dioxyde d’azote dans l’air. C’est le préfet du Rhône qui a annoncé ce premier niveau d’alerte « information -recommandation ». Il est ainsi recommandé d’abaisser sa vitesse en voiture et de limiter les sorties en extérieur, entre autres.