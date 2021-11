Rhône : un appel à témoins pour retrouver une adolescente

Un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver une adolescente de 17 ans. Selon le Progrès, elle a quitté le domicile de son frère à Chazay-d’Azergues samedi dernier. Depuis sa famille n’a plus de nouvelles. Elle est susceptible de se trouver dans le 7e arrondissement de Lyon, en lien avec un réseau de prostitution.

Mensure Golova mesure entre 1 mètre 50 et 1 mètre 55, a des cheveux châtain clair et est de corpulence forte. Au moment de sa disparition, elle portait un survêtement blanc et une doudoune sans manche jaune.

Si vous disposez d’informations permettant de localiser l’adolescente, n’hésitez pas à contacter la brigade territoriale d’Anse au 04.74.67.02.17.