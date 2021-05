Rhône : un numéro vert pour venir en aide aux personnes handicapées

Le dispositif de la communauté 360 est mis en place dans le Rhône pour venir en aide aux personnes handicapées et leurs aidants en ces temps de crise sanitaire.



Lancé progressivement dans la région, le numéro vert 0 800 360 360 est à composer pour toutes les personnes en situation de handicap et aux aidants en difficulté dans le Rhône. Ce dispositif national permet de contacter une équipe de conseillers du département.



Les solutions proposées par les associations de la communauté 360 se concentrent sur quatre axes : l’accès aux soins, les solutions de répit, le soutien aux enfants en situation de handicap et les interventions en cas de situation grave.