Rhône : une deuxième école touchée par le Covid-19 ?

Selon les organisations syndicales, CGT Educ’action et Sud, une deuxième école du Rhône aurait été touchée par le Covid-19 depuis la reprise des cours le 11 mai dernier. Après l’école élémentaire de Saint-Étienne-des-Oullières, c’est le groupe scolaire Lakanal qui a fait face au coronavirus.



L’école élémentaire de Villeurbanne a dû par conséquent fermer certaines de ses classes plaçant les élèves, enseignants et classes contact en quarantaine.



Les syndicats CGT-Educ’action et Sud ont mis en avant ce mercredi le fait qu’aucune de ses deux écoles n’avaient fermées en comparaison à d’autres communes françaises qui ont fermé des écoles pour des cas similaires.



Les deux syndicats ont donc dénoncé “le caractère irresponsable des consignes données par l’inspection académique du Rhône qui enjoignait aux adultes de ne pas porter de masques lors des journées de pré-rentrée”.