Saint-Etienne : la programmation du Festival des 7 Collines

Comme à chaque fois au début de la saison estivale, le Festival des 7 Collines se déploie sur tout le territoire stéphanois.



Tous les soirs, du 23 juin au 10 juillet, le festival proposera des spectacles de cirque, danse, musique, acrobaties…

Et comme chaque année, des compagnies françaises et internationales (Sénégal, Maroc, Turquie, Italie, Portugal…) éblouiront les spectateurs avec des premières mondiales.



Des spectacles auront lieu dans toute la ville :



– L’Horme – Espace des berges

– Espace Aretha Franklin

– Centre Culturel Communal Le Sou

– L’Opsis

– L’Usine

– Église Saint-Pierre – Le Corbusier

– etc…



Retrouvez la programmation sur ce site internet. La billetterie est d’ores et déjà ouverte.