Saint-Étienne : le maire Gaël Perdriau favorable à un « pacte de gouvernance » avec Emmanuel Macron

Lundi, au lendemain de la réélection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, a annoncé qu’il demanderait mardi, lors du conseil stratégique des Républicains, son parti, « une nouvelle ligne politique » et s’est montré en faveur d’« un pacte de gouvernance » avec le chef de l’État.

Un pacte autour de piliers que seraient « l’urgence sociale », « l’urgence environnementale » et « la réaffirmation des valeurs de la République », alors que Les Républicains ont réalisé cette année leur plus mauvais score (4,8%) à une élection présidentielle. « Il faut en tirer les conclusions et les conséquences », affirme l’édile stéphanois.