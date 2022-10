Ce samedi 22 octobre en début de soirée, un jeune femme de 20 ans a perdu la contrôle de sa moto et a heurté un trottoir à Saint-Galmier selon nos confrères du Progrès. Une chute qui l’a projeté contre un mur et a entraîné une grave blessure sans perte de conscience. Les secours sont intervenus et ont transporté la victime à l’hôpital Nord de Saint-Priest-en-Jarez.