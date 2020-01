Une collision frontale est survenu ce vendredi soir entre deux voitures aux alentours de 18h30 sur une route départementale de Saint-Jean-de-Bournay (Isère). Deux blessés graves et un blessé léger sont à déplorer.



Six véhicules de secours et un hélicoptère ont été dépêchés sur les lieux pour prendre en charge les victimes.