Sécheresse : les mesures de restriction de nouveau renforcées

Le Préfet du Rhône a décidé par arrêté de placer en situation de crise les cours d’eau de l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon à l’exception du bassin versant du Gier qui est maintenu en situation d’alerte et de l’Est lyonnais qui reste en situation d’alerte renforcée.



Pour faire face à cette situation de déficit, des mesures de restriction d’usage de l’eau s’imposent :

• tous les usages domestiques non prioritaires et d’agréments sont interdits quelle que soit l’origine de l’eau ;

• pour les usages professionnels y compris agricoles :

-une interdiction totale des prélèvements dans le milieu superficiel doit être mise en œuvre ;

– une réduction de 50 % des prélèvements dans les nappes placées en alerte renforcée doit être mise en œuvre.



Vous retrouvez l’intégralité des communes concernées ici .