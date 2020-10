Strasbourg – OL (2-3) : les tops et flops

L’OL s’est imposé à Strasbourg (3-2) lors de la 7ème journée de Ligue 1. Nos principaux tops et flops :

Les tops :

-Memphis Depay. Le Néerlandais avait juré vendredi en conférence de presse être concentré sur l’OL et avait demandé à être jugé sur ses prestations et son attitude. Avec trois passes décisives en première période puis une offrande non concrétisée pour Moussa Dembélé en seconde mi-temps, le capitaine a mis ses actes en adéquation avec ses paroles.

Trois passes décisives en un match, c'est déjà un truc de fou. Mais en une mi-temps? #Memphis #RCSAOL — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) October 18, 2020

-Meilleur buteur de la Ligue 2 la saison passée, Tino Kadewere a ouvert son compteur avec l’OL. Son but doit beaucoup à la fébrilité du gardien alsacien Bingourou Kamara ? C’est vrai mais la frappe du Zimbawéen est spontanée et cadrée, deux qualités qui avaient fait défaut aux attaquants lyonnais ces derniers temps.

-Le doublé de Karl-Toko Ekambi. Le Camerounais n’avait plus marqué depuis le mois de février. Ses deux buts vont lui permettre de retrouver de la confiance.

-L’entrée en jeu de Mattia De Sciglio (72e) a apporté de la sérénité à la défense de l’OL.

Les flops :

-Que ce soit Léo Dubois ou Maxwel Cornet, les latéraux ont beaucoup trop souffert. Le premier revenait d’une absence liée au Covid et était vraisemblablement diminué physiquement. Le second a eu beaucoup de mal à performer à un pur poste de latéral gauche dans une défense à quatre à plat.

-D’ordinaire rarement pris en défaut, Jason Denayer a été impliqué sur les deux buts encaissés.

-Néo-international, Houssem Aouar n’a pas vraiment justifié son statut en Alsace. L’OL est en droit d’attendre beaucoup plus de sa part. Il a manqué d’influence.

-En menant 3-0, l’OL aurait dû se rendre ce match plus facile. Anthony Lopes, très bon ce dimanche, a été beaucoup plus sollicité que d’ordinaire. Mais l’essentiel a bien été assuré avec cette victoire qui peut maintenant permettre à l’OL d’enclencher une série. Dimanche prochain, Lyon recevra Monaco avant d’aller à Lille puis d’accueillir Saint-Etienne.

Anthony Lopes à fait plus d'arrêts notables (6 arrêts) aujourd'hui contre Starsbourg que lors des 6 matchs précédents réunis (5 arrêts) #RCSAOL — STATS OL (@StatsOL_) October 18, 2020

Julien Huët