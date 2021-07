TCL : ce qui change à la rentrée

Renouvellement du matériel roulant, nouvelles dessertes, optimisation des temps de parcours, renforts d’offre ou modifications d’itinéraires : voilà ce qui vous attend au niveau du réseau TCL, dès la rentrée.

Grâce aux récents aménagements urbains réalisés par la Métropole, des couloirs mixtes bus-vélo ont été créés et mis en œuvre sur des axes structurants. Dès le 30 août, 3 lignes verront leur temps de parcours optimisés. Les lignes concernées sont la C4 (Jean Macé > Cité Internationale), la C25 (Gare Part-Dieu Vivier Merle > St Priest Plaine de Saythe) et la C6 (Gare Part-Dieu Vivier Merle > Campus Lyon Ouest). Ces nouveaux aménagements, progressivement déployés, contribueront à fluidifier la circulation en heures de pointe et réduire la part modale de la voiture individuelle, tout en favorisant l’intermodalité.

Une desserte affinée des établissements scolaires

Pour accompagner l’ouverture du nouveau lycée Sainte-Marie-Lyon, situé à Meyzieu, les lignes 76, 85 et 95 adaptent leurs horaires en matinée et au moment du déjeuner pour permettre des correspondances, et assurer une desserte efficace aux élèves domiciliés sur les communes de Chassieu, Décines ou Meyzieu.

La ligne 62 voit son itinéraire modifié dans les deux sens, afin d’assurer la desserte du collège Simone Veil à Saint-Priest, qui accueillera environ 750 élèves à la rentrée. Les horaires de la ligne C12 seront adaptés entre 12h et 13h30 pour permettre aux élèves de l’annexe du collège Alain, située à Vénissieux de se déplacer à l’heure du déjeuner.

Une offre renforcée et des dessertes ajustées

Dès le mois de septembre, la ligne 37 sera exploitée avec de nouveaux bus 100% bioGNV offrant 30% de capacité supplémentaire. Pour permettre d’accueillir ces nouveaux véhicules, la ligne est prolongée, avec la création d’un nouvel arrêt : Vaulx O’Hara.

Le parcours de la ligne 12 est modifié, dès le 30 août, pour desservir le centre-ville de Brignais. 4 nouveaux arrêts permettront de rejoindre la commune ainsi que les commerces de proximité : Montibert-Aquagaron, Ecole Jacques cartier, Briscope et Brignais Gare.

Même échéance pour la ligne 17. Pour accompagner le développement des quartiers de La Saulaie et Clément Désormes, la ligne modifie son itinéraire pour desservir 6 nouveaux arrêts, offrant ainsi une desserte plus fine de la commune (La Saulaie, Kellerman, Le Buisset, Oullins Clément Desormes, La Cadière, Les Coutures).

A partir du 30 août, la fréquence de la ligne 71 est augmentée jusqu’à 20 minutes en heures de pointe (au lieu de 30), et jusqu’à 25 minutes en journée (au lieu de 45). Ces renforts bénéficieront à l’ensemble des habitants des communes desservies mais également au Centre Psychothérapique et au Lycée Jean Perrin.

Du changement est aussi à prévoir sur les lignes 19 et 89. Dans le cadre du projet “Duchère – Sauvegarde” porté par la Métropole de Lyon, l’avenue de la Sauvegarde est mise en sens unique. Cette modification conduit à une adaptation des itinéraires de ces lignes. En conséquence, les arrêts Villeneuve et Clinique Sauvegarde de la ligne 19 ne sont plus desservis. La ligne 89 adapte par ailleurs l’ensemble de son parcours pour maintenir la desserte de la clinique de la Sauvegarde.

Une desserte optimisée des pôles d’activités et zones industrielles

Les modifications concernent les lignes GE6 (dès le mois d’octobre), 67 et 93 (à partir du 30 août).

L’itinéraire de la ligne GE6 est modifié pour permettre l’accès au centre-ville de Charbonnière-les-Bains ainsi qu’au Campus Numérique. L’amplitude horaire s’étend de 6h35 à 19h35, soit un prolongement d’une heure et sa fréquence est augmentée en heures de pointe, passant de 30 à 15 minutes.

La ligne 67 est, quant à elle, prolongée jusqu’à l’arrêt Meyzieu Z.I (nouveau terminus) offrant ainsi une correspondance avec la ligne T3. En conséquence, 3 nouveaux arrêts sont créés : Schweitzer République, Zi Schweitzer Meyzieu, Meyzieu Zi. Les arrêts Meyzieu Avenue de Crottay et Pays-Bas ne sont plus desservis.

Enfin, pour correspondre aux horaires d’activités de certaines entreprises du Parc Technologique, l’amplitude de la ligne 93 sera étendue de 15 minutes, permettant ainsi aux salariés, terminant en soirée, de regagner Porte des Alpes, en transport en commun.