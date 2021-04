TCL : la carte bancaire va remplacer les tickets de transport

Le Sytral a dévoilé un nouveau moyen d’acheter et de valider ses tickets sur le réseau de transports en commun. L’open payment “TCL carte bancaire” permettra aux voyageurs occasionnels d’utiliser leur carte de paiement sans contact en guise de titre de transport.



4 000 valideurs sont actuellement en installation dans les métros, bus et tramways. Ainsi, il sera possible de payer et valider son ticket grâce à sa carte bancaire. L’idée étant de présenter sa carte bancaire dotée du sans contact sur un “valideur” et si le paiement de 1.90 € est accepté, alors la carte de paiement remplace le titre de transport. Le prélèvement sera quant à lui effectué à la fin de la journée et s’ajustera automatiquement selon les trajets effectués.



Cette nouvelle technologie a déboursé 18 millions d’euros et sera disponible dès l’automne 2021.