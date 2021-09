TCL : un ticket spécial pour le match des Bleus

Une desserte événementielle en transport en commun et un ticket spécial sont déployés ce mardi sur le réseau TCL à l’occasion du match France-Finlande.



A partir de 18h, des services spéciaux de navettes tramway et bus desserviront l’enceinte du stade depuis Part-Dieu Villette, Vaulx-en-Velin La Soie ainsi que les parkings relais Eurexpo et Meyzieu les Panettes.



Pour le ticket spécial pour la desserte du Groupama Stadium, une tarification spécifique est mise en place.

Pour accéder aux différentes navettes bus et tramway, les spectateurs doivent impérativement être munis de ce titre spécial vendu au tarif de 5€ l’aller-retour sur le site internet de l’OL Vallée.



Un titre TCL “classique” ne permet pas l’accès à cette desserte événementielle. Un contrôle de ce titre spécial est effectué avant la montée dans les navettes.