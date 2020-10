Tempête Barbara : une centaine d’interventions, l’alerte orange levée dans le Rhône et l’Isère

Les pompiers de la Métropole de Lyon et du Rhône sont intervenus plus d’une centaine de fois après le passage de la tempête Barbara.



Pour rappel, de nombreux arbres ont été déracinés dans la nuit de mardi à mercredi. Une jeune fille a notamment été blessée ce mercredi matin dans le 7e arrondissement lyonnais, place Jean-Macé. La victime a été transportée en urgence relative à l’hôpital. Ses jours ne seraient pas en danger.



En milieu de matinée, Météo France a levé l’alerte orange pour vents violents dans le Rhône et l’Isère. Les deux départements restent toutefois en vigilance jaune.