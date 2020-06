Tennis : la Coupe Davis reportée à 2021 !

La Fédération internationale de tennis a annoncé ce vendredi le report de la Coupe Davis et de la Fed Cup. Les deux compétitions se tiendront respectivement en novembre et en avril 2021.



L’équipe espagnole emmenée par Rafael Nadal conserve son titre une année de plus. Il en est de même pour les Françaises, qui garderont leur trophée de la Fed Cup un an supplémentaire.



Rendez-vous à partir du 22 novembre 2021



La phase finale de la Coupe Davis débutera le 22 novembre 2021, à Madrid. Les 18 équipes qualifiées pour la phase finale 2020 se retrouveront dans la capitale espagnole. Pour la Fed Cup, c’est à Budapest que les Bleues défendront leur titre parmi les 12 équipes qualifiées, du 13 au 18 avril 2021.



Le tennis est une nouvelle fois touché par la crise du coronavirus. Pour rappel, le numéro 1 mondial Novak Djokovic, a été testé positif au Covid-19 ces derniers-jours.