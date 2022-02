The Voice : Nabila se donne « l’opportunité de réaliser ses rêves »

Ce samedi à 21h10, The Voice est de retour pour sa 11ème édition et Nabila, une jeune femme de 36 ans originaire du sud de la France va prendre part aux auditions à l’aveugle.

Nabila est une jeune femme originaire de Saint-Lizier, née de parents mélomanes, elle a toujours grandi autour de la musique. Domiciliée à Marseille, elle est comédienne et chanteuse, elle a toujours été fascinée par la musique « Je trouvais ça fou de me dire qu’une personne pouvait transmettre autant d’émotion seulement avec sa voix, je trouve ça presque mystique ».

Pendant 15 ans, la Marseillaise a enchainé les petits boulots et chanté partout où elle pouvait mais après un grave accident à vélo, Nabila a le déclic et elle ne veut plus perdre son temps. « Après avoir été alité, on se dit qu’on a eu de la chance, on récupère toutes nos fonctions vitales et on se dit que dans ce cas-là, il faut y aller. Il faut prendre les choses comme elles viennent, il ne faut plus perdre de temps. »

C’est alors, pendant la crise sanitaire que Nabila prend les choses en main et poste des vidéos sur les réseaux sociaux. C’est de cette manière que la jeune femme est repérée par l’équipe de The Voice. Malgré certaines réticentes vis-à-vis du « monde de la télé », Nabila est fière de ce tremplin qu’est The Voice. « C’est génial d’avoir la possibilité d’interpréter et de chanté devant la France entière ».

Une opportunité qui permettra peut-être à Nabila de se rapprocher de son rêve : celui de faire un album, partager sa musique et son univers. Un univers qu’elle pourra faire découvrir aux coachs et aux téléspectateurs ce samedi. Reste maintenant à savoir si l’un des fauteuils va se retourner…

Réponse ce samedi soir.

TF1/ITV/BUREAU 233