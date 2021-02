The Voice : Vanina continue l’aventure avec Florent Pagny

La candidate lyonnaise, Vanina, continue l’aventure pour cette 10e saison de The Voice, grâce sa reprise de “Laissez-moi danser”.



Pour Vanina, cette musique en disait long pour elle : ” Je suis danseuse également. Et avec la crise sanitaire, je ne peux plus pratiquer cette passion. Les paroles de Dalida parlent de ma vie, je trouvais que c’était le titre qui me correspondait le mieux.“

Pour cette année, les conditions sont particulières. En effet, les candidats sont face à 4 fauteuils et sans public. Vanina explique ce moment hors du temps.

Avant de commencer l’aventure, la candidate souhaitait être dans l’équipe de Florent Pagny. Et cela tombe bien, car l’artiste, qui avait fait une pause, fait son grand retour pour cette 10e saison. A la plus grande joie de Vanina : “C’était sans doute un signe ! En tant qu’artiste je l’admire. Je voudrais en apprendre davantage avec cet homme.”

Grâce à sa prestation, trois coachs qui se sont retournés. En premier, c’est donc Florent Pagny qui a appuyé sur le buzz. “J’ai eu beaucoup de chance que ce monsieur se retourne. Il avait un regard bienveillant. Cela m’enveloppait, cela m’a rassurée.”

Par la suite, ce sont Amel Bent puis Marc Lavoine qui se sont retournés.

Pour cette saison un peu particulière, compte-tenu de la situation sanitaire, tous les candidats ont testé, afin que l’émission se passe dans les meilleures conditions.