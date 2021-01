TomTom : découvrez le classement des villes les plus embouteillées en 2020

La 10e édition de l’Index Traffic TomTom a été publiée ce mercredi. Il indique les niveaux de congestion du trafic dans 416 villes de 57 pays en 2020.

L’année a été marquée par une baisse incontestable des embouteillages, grâce aux mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

A Lyon, le niveau de congestion était de 25% en 2020 contre 30% en 2019, soit une baisse de -17% au total (-24% aux heures de pointe).



Pendant 97 jours, le trafic a été réduit de plus de 50% par rapport à une journée moyenne de 2019.

En revanche, il valait mieux éviter d’être au volant le jeudi 29 octobre, veille du 2nd confinement. Le niveau de congestion a atteint 140% à 18h, générant près de 450 km de bouchons dans l’agglomération.

Et en France, le niveau de l’engorgement a baissé d’environ -14% et de -21% aux heures de pointe.



Selon ce classement, Paris reste la ville la plus embouteillée de France. la capitale devance Marseille et Bordeaux. Grenoble est 4e, Lyon 7e.