Top 14 : le LOU affronte Castres dans un match crucial

Dans le cadre de la 23ème journée de Top 14, le LOU se déplace ce vendredi à 20h45 dans l’enceinte du stade Pierre-Fabre pour affronter le Castres Olympique. Un match crucial dans la course aux phases finales.

Vainqueur in extremis contre Clermont le 24 avril dernier (41-30), les joueurs lyonnais restent pour le moment 6e du classement (56 pts) mais seraient devancés par les Castrais, 7e avec un petit point de retard (55 pts), en cas de défaite ce vendredi.

Successivement tombeur de La Rochelle, du Stade Toulousain et de Bayonne, le CO voudra prolonger sa série de victoires en Top 14 et s’emparer de la sixième place, qualificative pour les phases finales du championnat.

Critiqué suite aux matchs contre Exeter et La Rochelle, le pack d’avant lyonnais s’est montré décisif lors du dernier match. Dans les dernières minutes du match, ils ont permis à leur demi de mêlé Baptiste Couilloud de marquer l’essai de la victoire.

Ce match est aussi une affaire de famille. Auteur d’un magnifique essai qui prive les Clermontois du point de bonus offensif la semaine dernière, le centre du LOU Josua Tuisova est en grande forme. Son frère Filipo Nakosi, ailier du CO, réalise sa meilleure saison en top 14 avec neuf essais inscrits depuis septembre. Leur duel est à suivre de prêt.

Au classement, les deux clubs ne possèdent que très peu d’avance sur l’UBB (53 pts avec deux matchs en retard) et le Stade Français (53 pts). Pour ne pas être rattrapé, il est donc impératif pour Pierre Mignoni et ses hommes de l’emporter.