À l’occasion de la 5e journée du Top 14, les joueurs de Pierre Mignoni ont largement dominé l’Aviron Bayonnais ce dimanche après-midi au stade de Gerland (62-10). Les Lyonnais empochent le point de bonus offensif et remontent provisoirement à la 4e place avant le choc de ce dimanche soir entre Clermont et le Stade Français.



Plus d’informations à suivre…