TPE 2021 : résultats de l’élection syndicale en Auvergne-Rhône-Alpes

Les résultats de l’élection des représentants des salariés des Très Petites Entreprises et des particuliers employeurs ont été donnés vendredi 16 avril 2021 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le scrutin s’étant déroulé du 22 mars au 6 avril dernier, la Commission régionale des opérations de vote s’est réunie en présence des organisations syndicales candidates vendredi pour proclamer les résultats.

Résultats détaillés en Auvergne-Rhône-Alpes :

CAT : 1,55 %

CFDT : 16,76 %

CFE-CGC : 4,34 %

CFTC : 5,62 %

CGT : 26,68 %

CNES : 0,27 %

CNT-SO : 2,52 %

CSAFAM : 3,07 %

FO : 12,45 %

SNIGIC : 0,22 %

SNPST : 0,00 %

SNTPCT : 0,08 %

SOLIDAIRES : 4,29 %

SPAMAF : 4,95 %

SPELC : 0,11 %

STC : 0,38%

UNSA : 15,93 %

USAP : 0,77%

Un scrutin décisif

Le taux de participation des salariés des TPE et employés à domicile au scrutin s’élève à 5,5% dans la région, soit plus de 33 000 personnes. Les salariés des TPE, et les employés à domicile ont pu choisir l’organisation

syndicale qui les représentera ces quatre prochaines années.

Ce scrutin s’ajoute aux suffrages recueillis par les organisations syndicales lors des élections professionnelles (CSE) organisées dans les entreprises d’au moins 11 salariés et lors des élections aux chambres départementales d’agriculture.

Des résultats encore attendus

Les résultats consolidés de l’audience des organisations syndicales seront quant à eux présentés le 26 mai aux partenaires sociaux réunis au sein du Haut conseil du dialogue social. Le but étant d’établir la liste des organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau régional et au niveau de chaque branche professionnelle pour les quatre

prochaines années.