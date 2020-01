Trafic SNFC : les prévisions pour ce week-end

Pour ce samedi 18 janvier, le trafic sera quasiment normal pour les TGV et toujours en progression pour les trains du quotidien.



Près de 7 trains sur 10 seront en circulation. Le plan de transport sera renforcé par la commande de 198 autocars complémentaires.



Concernant le trafic Intercités, il y aura deux allers-retours entre Nantes et Lyon et cinq allers-retours entre Paris Bercy et Clermont-Ferrand.



Durant la journée du dimanche 19 janvier, 7 TER sur 10 seront en circulation et le plan de transport sera renforcé par la commande de 233 autocars complémentaires.