Trois jeunes grièvement blessés dans une rixe au couteau à Marseille

Ce dimanche soir, une rixe au couteau a éclaté à proximité du McDonald’s Chave dans le 4e arrondissement de Marseille. Au cours de cette dernière, 3 jeunes hommes ont été blessés et étaient entre la vie et la mort. L’un étant âgé de 17 ans et les deux autres de 19 ans. Pris en charge par les marins pompiers de Marseille, ils ont été transportés aux urgences avec des pronostics vitaux tous engagés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la rixe.