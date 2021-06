Un concours photo mettant à l’honneur le café

Les terrasses ont rouvert depuis le 19 mai pour le plus grand plaisir des Français adeptes de ces moments de détente. Avec cette réouverture, c’est toute la filière du café qui redémarre après avoir été impacté par la fermeture administrative des lieux de vie et de consommation. Le chiffre d’affaires du secteur café CHR a notamment subi une baisse historique de 33,1% en 2020.



À vos marques, prêts, café !



Afin de signer le grand retour du café en terrasse, le Syndicat Français du Café lance un grand concours photo mettant à l’honneur la boisson préférée des lève-tôt.



Avis à tous les amateurs du café de tout l’Hexagone, vous avez jusqu’au 9 juin (minimum) pour prendre la pose en terrasse avec une tasse de café à la main. En n’oubliant pas de mentionner le hashtag “#RDVaucafe” avant de publier votre cliché sur les réseaux sociaux. Des box autour de l’art de la dégustation du café sont notamment prévus pour ceux ayant posté les photos les plus originales.