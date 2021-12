Un groupe Facebook collecte des boîtes solidaires pour les plus démunis

Sur Facebook, le groupe « Boite Solidaire Noël Rhône Alpes » réunit plus de 600 membres. Leur objectif est de fabriquer et distribuer des boîtes solidaires à des associations locales. Ces dernières les donneront ensuite à des familles démunies.

C’est un véritable réseau de solidarité qui se construit en Auvergne-Rhône-Alpes. A l’approche de Noël, le groupe « Boite Solidaire Noël Rhône Alpes » appelle le plus grand nombre à récupérer des boîtes de chaussure pour les transformer en cadeau personnalisé. A l’intérieur, on y trouve « un truc chaud, un truc bon, un mot doux, un objet loisir et un produit de beauté », explique Isabelle Rodriguez, créatrice du groupe.

Un objectif de 1000 boîtes

Les cadeaux ont vocation à être donné à des associations locales. Quatre d’entre elles sont déjà dans l’attente de boîtes. Isabelle Rodriguez doit en livrer au minimum 585 mais elle espère en réunir au moins 1000. Impossible pour ces boîtes de ne pas trouver preneur : « si j’en ai trop, elles ne seront pas perdues. Je les donnerai aux Restos du Coeur, au Secours Populaire, à Emmaüs ou à la Croix-Rouge », affirme la créatrice du groupe.

Les familles concernées fréquentent les associations locales sélectionnées par Isabelle Rodriguez : « je voulais collecter pour des associations pas forcément connues qui sont autour de nous. Souvent ce sont des paniers solidaires qui desservent des familles qui vont venir acheter leur panier course à un prix symbolique. Ils n’ont pas forcément les moyens d’acheter un cadeau à Noël pour leurs proches. Donc ces familles là pourront bénéficier des boîtes », précise-t-elle.

Une trentaine de points relais dans la région

Le groupe a vu le jour le 1er novembre et la collecte de cadeaux est en cours depuis le 15 novembre. Pour faciliter le dépôt des boîtes, une trentaine de points relais existent dans toute la région. Ces points de collecte sont répartis « sur toute la région, que ce soit dans l’Isère, dans l’Ain, dans la Loire ou dans le Rhône », détaille Isabelle Rodriguez.

Dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, un véritable réseau de collecte s’est ainsi développé. Les différents points relais permettent de récupérer les boîtes dans plusieurs villages ou villes et ainsi de toucher une plus vaste partie du territoire. Pour récupérer les boîtes, plusieurs bénévoles du groupe se proposent pour passer dans les différents points relais de la région. Une fois récupérée, elles sont acheminées vers Crémieu dans le Nord-Isère, où elles sont stockées en attendant d’être distribuées.