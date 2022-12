Un homme de 62 ans a été interpellé et placé en garde à vue dans l’affaire du “prédateur des bois”. Le suspect est accusé de viols, d’enlèvements et séquestrations à l’égard de cinq personnes entre 1998 et 2008 près de La Rochelle et en région parisienne. À l’époque, il menaçait à l’arme blanche ses victimes, âgées de 15 à 19 ans, en ville avant de les embarquer dans sa voiture et de les violer dans un bois.