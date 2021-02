Un nouveau projet d’envergure pour la SNCF ?

Selon le média indépendant Mobilettre, la SNCF souhaite lancer un nouveau projet, afin de concurrencer les autocars et le covoiturage.



En effet, d’ici 2022, l’entreprise française envisage de lancer des liaisons plus lentes mais moins chers. Ces lignes ouvriraient entre Paris, Lyon et Marseille pour 2022. Puis pour 2023, avec Paris-Bordeaux, Paris-Nantes, Paris-Rennes ainsi que Lyon-Nice.



Ces trajets seraient lancés sur les mêmes lignes TGV déjà existantes.