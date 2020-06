Un nouveau trafic de stupéfiants démantelé à Lyon

Un nouveau trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent a été démantelé ces derniers jours dans l’agglomération lyonnaise. Il s’agissait d’un réseau familial de trafic de drogue.



Les policiers enquêtaient sur cette affaire depuis février dernier. Dans un premier temps, ces derniers avaient ciblé un homme de 26 ans. Après plusieurs heures de surveillance, les fonctionnaires assistent à des livraisons de drogue avec des clients et un des fournisseurs du principal suspect.



Après une enquête de fond, plusieurs interpellations sont donc effectuées le 23 juin dernier à Sathonay-Camp et dans le 9e arrondissement lyonnais. Les policiers mettent la main sur de nombreuses quantités de drogue. Plus de 60.000 € sont également saisis en espèces. Au total, six personnes ont été présentées ce vendredi au parquet de Lyon en vue d’une mise en examen.