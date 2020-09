Un rassemblement d’étudiants sur les berges du Rhône suscite l’indignation

Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs centaines d’étudiants se sont retrouvés sur les quais du Rhône à Lyon, sans aucune mesure de protection.



En effet, des vidéos postées sur les réseaux sociaux font état d’une soirée étudiante à ciel ouvert sans aucune distanciation sociale ni port du masque.



La polémique intervient quelques heures après l’annonce faite par le ministre de la Santé Olivier Véran, demandant un renforcement des mesures de protection au préfet du Rhône.



Ce rassemblement crée l’indignation dans un contexte sanitaire plus que délicat où la prudence de chacun est plus que de mise et difficile à faire respecter.

bonne quarantaine à tout Lyon pic.twitter.com/x3ODQMRIOB — igo 🗡 (@care_hugo) September 17, 2020