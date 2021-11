Un studio lyonnais a composé la chanson du Beaujolais nouveau !

On connaissait la musique pour accompagner des plats. Désormais, il est possible d’écouter des compositions pendant une dégustation de vin. L’entreprise ATS Studios, basée à Lyon, s’est chargée de créer la musique du Beaujolais nouveau.

Un métier hors du commun : musicoenologue

Pour composer ces musiques, le studio lyonnais fait appel à des compositeurs traditionnels, mais aussi à des musicoenologues. Caroline Bourjade nous explique en quoi consiste son métier particulier : “la musicoenologie c’est l’art d’allier le vin et la musique pour permettre de faire découvrir le vin d’une manière nouvelle et d’une manière complémentaire. On vient stimuler le sens de l’ouïe en plus des quatre autre sens. C’est pour ça qu’on a nommé l’innovation qu’on a créée le cinquième sens du vin.”

Au-delà de l’aide des musicoenologues et des compositeurs, le studio fait aussi appel à un algorithme. Ce dernier convertit par exemple la couleur du vin pour la transformer en une fréquence sonore, qui devient une classique note de musique. D’autres aspects sont également pris en compte, comme le terroir ou le paysage des vignobles.

Une quinzaine de compositions créées

A l’heure actuelle, une quinzaine de musiques ont été composées pour une quinzaine de vins. Pour le moment, seuls des vins français sont concernés, mais ATS Studios compte bien s’exporter à l’étranger. “On a rencontré des vignerons suisses qui exploitent des cépages qui ne sont pas exploités en France. On est aussi en contact avec un producteur hongrois de tokaji” affirme le président du studio, Alain Coulas. Il affirme cependant que ses discussions ne sont que “des prémices” et que ce projet ne verra pas le jour avant 2023 minimum.

Ecoutez ci-dessous, la musique du Beaujolais nouveau, composée par ATS Studios. A écouter (sans modération) avec ou sans Beaujolais nouveau (avec modération).

La musique du Beaujolais nouveau