Une “forte probabilité” de nouveaux variants “possiblement plus dangereux”, selon l’OMS

“La pandémie est loin d’être finie” selon les experts de l’Organisation Mondiale de la Santé qui restent pessimistes. Ils mettent en garde contre la «forte probabilité» de l’émergence de nouveaux variants du coronavirus, “possiblement plus dangereux”.



“Les tendances récentes sont préoccupantes. 18 mois après la déclaration d’une urgence de santé publique internationale nous continuons à courir après le virus et le virus continue à courir après nous “, selon le président du comité.



Selon l’organisation, il faut “continuer à défendre inlassablement un accès équitable aux vaccins et une distribution équitable des vaccins dans le monde en encourageant le partage des doses, la production locale, la libération des droits de propriété intellectuelle, les transferts de technologie, la montée en puissance des capacités de production et bien-sûr les financements nécessaires pour mettre en œuvre toutes ces activités”.