Une grand-mère et ses deux petits-enfants s’intoxiquent avec des spaces cookies

La légende raconte que nos grand-mères ont toujours été les meilleures cuisinières. Mais ce mercredi à Petry, une grand-mère et ses deux petits enfants âgés de 11 et 13 ont vécu une scène assez cocasse. Alors que la famille voulait déjeuner, ils ont décidé de décongeler des cookies.

Quelques dizaines de minutes plus tard, ces trois personnes ont été touchées par des vomissements et des malaises. Les pompiers sont appelés et les trois personnes sont directement transportées à l’hôpital de Chalon. Une fois les tests passés la gendarmerie, qui s’était déplacée avec les secours, découvre que les cookies contenaient du cannabis. L’enquête a révélé que le cuisinier est un membre de la famille, selon le JSL.