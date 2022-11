Une nouvelle expérimentation sur la ligne D

Une nouvelle expérimentation pour plus de confort dans le métro va être menée pendant 6 mois à la station Sans Souci sur la ligne D.

La nouvelle expérimentation est destinée à communiquer aux voyageurs le taux d’occupation en temps réel du métro, pour faciliter les déplacements des usagers du réseau TCL.

Les voyageurs peuvent découvrir ce nouveau service déployé à la station Sans Souci de la ligne D, la plus fréquentée du réseau TCL (jusqu’à 300 000 voyages/jour). Deux caméras installées aux stations précédentes, Grange Blanche et Monplaisir Lumière, scannent l’intérieur de la rame et transmettent le taux d’affluence de chaque voiture, via un affichage lumineux placé au-dessus de chaque porte :

– Vert : Accès facile, pas ou peu d’usagers sur la porte concernée et places assises disponibles à proximité

-Orange : Quelques usagers présents au niveau de la porte concernée et peu de places assises disponibles

-Rouge : Nombreux usagers en face de la porte concernée et aucune place assise à proximité

Selon Bruno Bernard, le président du Sytral, « Ce nouveau dispositif d’information voyageurs va permettre de fluidifier les déplacements et d’améliorer le confort des usagers. C’est aussi, à l’heure où la situation sanitaire reste encore incertaine, une solution efficace pour les personnes les plus fragiles »