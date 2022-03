Marseille : une société met au point un coffret de rééducation olfactive

Le Covid-19 a eu un effet considérable sur la perte de l’odorat et du goût auprès de certaines personnes l’ayant contracté. C’est pourquoi une société marseillaise, en partenariat avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (l’AP-HM), a mis au point un coffret de rééducation olfactive pour les patients atteints d’une forme longue du coronavirus.

Avec cinq épices aisément identifiables (thym, fenouil, clou de girofle, curry et vanille), qui sont toutes utilisées pour réveiller la mémoire des odeurs, l’exercice est simple : il consiste à humer et manger ces épices pour entraîner le cerveau à percevoir à nouveau les odeurs et le goût. Un exercice idéal pour recréer le chemin neuronal olfactif endommagé par le Covid-19.