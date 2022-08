Variole du singe : la courbe monte à Lyon

La variole du singe continue sa progression sur le territoire français. À Lyon, la courbe est ascendante. On retrouve plus de 10 suspicions par jour rien qu’au CeGIDD (Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des infections) de l’hôpital de la Croix-Rousse. Une situation qui appelle à la vigilance.

Au total, 2 239 personnes sont désormais infectées à ce jour, dont 173 patients en Auvergne-Rhône-Alpes. Si le continent Européen a déjà enregistré ses deux premiers morts en Espagne, le taux de létalité, c’est-à-dire la probabilité que la personne infectée meurt, est inférieur à 1 pour 1 000 personnes.

En cas de suspicion de la maladie, il est conseillé d’appeler son médecin généraliste, un CeGIDD ou encore le 15, mais il ne faut pas se rendre directement aux urgences afin d’éviter une éventuelle transmission.