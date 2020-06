Vaulx-en-Velin : fauchées par une voiture, une mère et sa fille dans un état critique

L’accident dramatique est survenu ce dimanche aux alentours de 9h15 devant l’entrée du marché aux puces de Vaulx-en-Velin. Selon les informations du Progrès, l’automobiliste, un homme de 29 ans, a été contrôlé positif lors du test d’alcoolémie.



Accompagnée de ses deux filles (13 et 15 ans), une mère de famille de 39 ans aurait vraisemblablement traversé la route au niveau d’un passage piéton. Au même moment, le conducteur d’une Volkswagen Golf, qui circulait sur une voie réservée au bus, aurait alors percutée les trois membres de la famille.



La mère et la plus jeune des deux sœurs sont actuellement dans un état critique avec un pronostic vital engagé. Elles ont respectivement été transportées à l’hôpital Edouard-Herriot et Femme Mère Enfant de Bron. En revanche, l’aînée ne serait que très légèrement blessée. Une enquête a été ouverte.