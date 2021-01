Vendée Globe : Yannick Bestaven vainqueur malgré sa 3e place

C’est une ligne de plus au palmarès de Yannick Bestaven. Le marin de 48 ans remporte le Vendée Globe.



Une victoire alors que le skipper a franchi la ligne d’arrivée en troisième position, après Charlie Dalin (Apivia) et Louis Burton (Bureau Vallée 2). Il s’impose grâce aux 10h15 de bonifications allouées pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier.



Le skipper de Maître Coq IV a passé la ligne d’arrivée à 4 heures 19 après 80 jours 13 heures 59 minutes et 46 secondes en mer.

Déluge de feu d'artifice pour l'arrivée de @YannickBestaven dans le chenal ! 🎆 pic.twitter.com/ICHGKPBzGc — Vendée Globe (@VendeeGlobe) January 28, 2021